مهرجان المونودراما ينطلق في 26 تموز ضمن فعاليات جرش

خبرني - تنطلق في مسرحي المركز الثقافي الملكي بعمان، مساء يوم الأحد الموافق 26 تموز الحالي، فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 40، بمشاركة عروض مسرحية من الأردن و10 دول عربية شقيقة.

ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان، اليوم الجمعة، اختارت إدارة المهرجان هذا العام الفنانة الأردنية القديرة قمر الصفدي شخصية الدورة الرابعة، وتكريم نخبة من نجوم الفن: الفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنان السوري عبد المنعم عمايري.

والعروض المشاركة هذا العام هي: مسرحية "حور" من الأردن، ومسرحية "الغداء الأخير" من الأردن، ومسرحية "الحاكورة" من فلسطين، ومسرحية "المدعو صدفة" من البحرين، ومسرحية "سيد الخشبة" من سوريا، ومسرحية "مزاد عاطفي" من السعودية، ومسرحية "دخان" من العراق، ومسرحية "رسائل قبل الموت" من المغرب، ومسرحية "قفص" من تونس، ومسرحية "الجنين" من ليبيا، ومسرحية "بالروج الأحمر" من السودان، ومسرحية "The arrival" من مصر.

وقالت مديرة المهرجان الفنانة عبير عيسى في الببان " لقد بدأ هذا المهرجان ببذرّة حلمٍ راودني لسنوات؛ بأن يكون للأردن مهرجان متخصص يحتضن هذا الفن الصعب والجميل الذي يضع الممثل وحيداً في مواجهة الخشبة والجمهور".

وأضافت عيسى "إننا اليوم، ونحن نطلق الدورة الرابعة ضمن فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أستطيع القول بكثير من الفخر والاعتزاز إن الحلم لم يتحقق فحسب، بل أثبت وجوده كرقم صعب على الساحة الإبداعية أردنيا وعربيا، ورسم مساراً متميزاً يعكس شغفنا كفنانين".

ونوهت بأن المهرجان بات يتمتع بشخصية وملامح واضحة تعبر عن تطلعات المسرحيين ورؤيتهم؛ فلم يعد مجرد منصة لعرض فقط، بل غدا فضاءً يقدم ما يليق بجمهوره، وجسراً ثقافياً يعزز التبادل الثقافي بين المسرحيين الأردنيين وأشقائهم العرب.

ورحبت الفنانة عيسى بضيوف المهرجان من الدول الشقيقة، قائلة "إن المسرح كان وسيظل بيتاً يتسع لأحلامنا جميعاً، متجاوزاً كل الجغرافيا".

وتقام عروض المهرجان اليومية في الساعة السابعة مساءً على المسرح الدائري، وفي التاسعة على المسرح الرئيس، في المركز الثقافي الملكي.

وسيكون حفل الافتتاح يوم الأحد 26 تموز الساعة السابعة على المسرح الرئيس، ويختتم بحفل يقام على المسرح الرئيس في المركز يوم السبت الأول من آب المقبل.

وتتنافس الأعمال المشاركة على جوائز: أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل نص مسرحي، وأفضل إخراج، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

كما تقام ضمن فعاليات المهرجان ندوة نقدية بعنوان: "المونودراما واشكالياتها بالمسرح العربي"، بمشاركة الدكتور يوسف الحمدان من البحرين، وعبد الرزاق الربيعي من سلطنة عمان، والمخرج زيد مصطفى من الأردن، ويدير الندوة الإعلامي رسمي محاسنة.