الحوثيون: خياراتنا مفتوحة

خبرني - أكد اللواء الركن محمد العاطفي، جاهزية قوات الحوثيين لتنفيذ أي توجيهات تصدر عن القيادة، في حال استمرار ما وصفه بـالحصار المفروض على الشعب اليمني.

وقال العاطفي إن الخيارات مفتوحة أمامهم، محذرا دول التحالف، وتحديدا السعودية ومن يقف خلفها، من استمرار فرض الحصار، مشيرا إلى أن قوات الجماعة رفعت مستوى الجاهزية خلال الأيام الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة.

وأضاف أن قوات الحوثيين على استعداد كامل لتنفيذ أي توجيهات مرتبطة بما وصفه بـمعادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ.

وأشار العاطفي إلى أن الشعب اليمني بات يمتلك قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض المعادلات، مؤكدا أن قيادة الجماعة تدرك ما يعانيه اليمنيون جراء استمرار ما وصفه بـالعدوان والحصار السعودي الأمريكي، وأن هذا الوضع لن يستمر.

كما أشاد بمواقف القبائل اليمنية، داعيا إلى استمرار دعمها ومساندتها للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، ورفض ما وصفه بالتدخلات الأجنبية.