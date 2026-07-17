الأمن الفلسطيني يعتقل طبيبة أسنان في جنين على خلفية سياسية

خبرني - أكدت عائلة طبيبة الأسنان الفلسطينية شيماء إبراهيم أبو غالي لـ"العربي الجديد" أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تواصل اعتقالها منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتمنع المحامي من زيارتها. وقالت العائلة في تصريحات لـ"العربي الجديد" اليوم الجمعة: "صباح الثلاثاء الماضي، جرى استدعاء الدكتورة شيماء أبو غالي من جهاز المباحث الفلسطينية، وهُددت بأنه في حال لم تحضر للاستدعاء سيجري اعتقالها".

وتابعت العائلة: "أخبرتهم أنه ليس لديها أي شيء تخافه، وستحضر للاستدعاء، وذهبت نحو الحادية عشر ظهراً، ومنذ ذلك الحين لم تعد، إذ علمنا أنه جرى توقيفها". أوضحت العائلة أنها معتقلة حالياً في سجن برغشة في جنين، وهو سجن جنائي للنساء، بسبب عدم وجود أماكن خاصة بالنساء في نظارات الأجهزة الأمنية. وبحسب العائلة، "رفض الأمن الفلسطيني زيارة محامي نقابة أطباء الأسنان لها في السجن، وحتى الآن لا نعلم ما هي التهم الموجهة لها، لكننا علمنا من أجهزة أمن السلطة أن الموضوع سياسي، وأن هناك لجنة أمنية من سجن الجنيد في نابلس، حضرت إلى جنين للتحقيق معها".

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وشيماء أبو غالي (35 عاماً) طبيبة أسنان ولديها عيادة خاصة، وهي من سكان الحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واستشهدت والدتها فايزة أبو غالي في مارس/ آذار العام الماضي، خلال اقتحام الاحتلال منزل العائلة لاعتقال شقيقيها أحمد وعبد الله اللذين يقبعان في سجون الاحتلال منذ ذلك الحين. ورفضت العائلة ذكر أي اسم محدد في التصريحات الصحافية، خوفاً من انتقام السلطة، سيّما أن ذكور العائلة معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال المحامي مهند كراجة لـ"العربي الجديد": "بعد استدعاء الدكتورة شيماء من جهاز مباحث جنين، تفاجأنا أنها معتقلة لدى اللجنة الأمنية التي تتبع مدينة نابلس، إذ جرى التحقيق معها من هذه اللجنة في اليوم الأول لاعتقالها"، وأضاف كراجة: "التحقيق مع الطبيبة أبو غالي حسب المعلومات الأولية حول نشاطها السياسي قبل نزوح أهالي مخيم جنين".

وتابع كراجة: "هذه النشاطات السياسية سبق وتمت محاكمة الطبيبة أبو غالي عليها عندما كانت معتقلة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إذ أمضت عاماً قبل الإفراج عنها في شهر إبريل/ نيسان الماضي"، موضحاً أن النيابة العامة الفلسطينية قررت أمس الخميس، تمديد توقيف الطبيبة أبو غالي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في سجن برغشة.