الاعتداء على (الجنرال) الأردني في ألمانيا وتحطيم سيارته

خبرني - تعرض الأردني المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "الجنرال"، والمُلقب أيضاً بـ"المفتش العام"، لاعتداء من قبل مجهولين في ألمانيا، أسفر عن إصابته بعد تعرضه للضرب على يديه وساقيه، إضافة إلى تحطيم سيارته الشخصية.

وأُفيد بأنه جرى تقديم شكوى رسمية إلى السلطات الألمانية للتحقيق في الحادثة، كما تم التواصل مع السفارة الأردنية في ألمانيا لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة، باعتباره يحمل الجنسية الأردنية.

وفي سياق متصل، استعادت الصفحة الشخصية لـ"الجنرال" على موقع فيسبوك نشاطها، بعد توقفها لساعات قبل أن تعود للعمل من جديد.

وتالياً نص بيان صادر عن "الجنرال":

بسم الله الرحمن الرحيم

تعرضت مساء اليوم في مدينة ميونخ - ألمانيا لاعتداء جبان من قبل مجهولين، نتج عنه إصابة في رجلي وتخريب سيارتي الخاصة.

وأنا من هنا أوجه اتهامي بشكل مباشر لما تسمى بالمعارضة الخارجية، التي لم تتحمل كلمة الحق التي أقولها دفاعاً عن وطني وقيادتي الهاشمية.

أؤكد للجميع بأنني بخير، وبأن صفحاتي عادت، وصوتي لن ينقطع.

وقد تم تقديم شكوى رسمية لدى السلطات الألمانية، وتم التواصل مع السفارة الأردنية في برلين لمتابعة القضية حتى النهاية، كوني مواطن أردني.

أقول لهؤلاء الجبناء: الكلاب تنبح والقافلة تسير، وحسابكم سيكون عسيراً بالقانون الألماني والأردني.

فدا الملك، وفدا الأردن، وفدا الشعب الأردني العظيم.

وليخسأ الخاسئون.