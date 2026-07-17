موقع إسباني: مخادمة تفوق على جميع حكام المونديال

خبرني - أشاد موقع أرشيفو فار Archivo VAR الإسباني بأداء الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة في بطولة كأس العالم، واعتبره أفضل حكم في البطولة، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كافأه بتعيينه حكماً رابعاً في المباراة النهائية.

وقال الموقع إن مخادمة قدّم "أكثر المستويات ثباتاً بين جميع حكام البطولة"، معتبراً أنه لو كان اختيار حكم النهائي يعتمد على الجدارة فقط، لكان الحكم الأردني هو من يدير المباراة النهائية.

وأشار التقرير إلى أن مخادمة دخل التاريخ في 15 حزيران الماضي، بعدما أصبح أول حكم أردني يقود مباراة في كأس العالم حكماً للساحة، خلال مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر، لافتاً إلى أنه أدار اللقاء بهدوء ونجح في تطبيق القانون دون التأثير على سير المباراة.

وأضاف أن أبرز اختبار واجهه كان في مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، واصفاً أداءه فيها بأنه "أفضل تحكيم شهدته البطولة"، إذ أدار اللقاء بثقة، واتخذ القرارات الصحيحة، وأتاح استمرار اللعب دون الوقوع في الأخطاء أو الانخداع بمحاولات التمثيل.

وأوضح الموقع أن هذا الأداء أهّل مخادمة لإدارة مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16، وهي مواجهة وصفها بالحساسة، مؤكداً أنه خرج منها دون أي جدل تحكيمي، وهو ما اعتبره "أفضل إشادة يمكن أن ينالها أي حكم في هذه البطولة".

ورأى التقرير أن تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية، مقابل إسناد مهمة الحكم الرابع لمخادمة، لا يعكس الأداء الذي قدّمه الحكم الأردني خلال البطولة، مشيراً إلى أن مخادمة ينتمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان يُعد خياراً محايداً لإدارة النهائي.

وأكد الموقع، في المقابل، أن اختيار مخادمة حكماً رابعاً في نهائي كأس العالم يبقى إنجازاً كبيراً، كونه يشارك في أهم مباراة كروية في العالم، ويعكس الثقة التي حظي بها بعد المستوى الذي قدّمه طوال البطولة.

ونسب الموقع الإسباني هذا التقييم إلى الأداء التحكيمي الذي قدّمه مخادمة في مباريات البطولة، معتبراً أن مشاركته "فتحت أمامه أبواباً جديدة على المستوى الدولي".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، طاقم تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي.

وأسند "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما اختير الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا، والأردني محمد البكار حكما مساعدا احتياطيا.

ويأتي تعيين مخادمة في النهائي تتويجًا للمشاركة الأردنية المميزة في البطولة، بعد ظهوره في عدد من مباريات المونديال وتقديمه مستويات لافتة، ليواصل حضوره في أبرز محطات البطولة.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 الأحد 19 تموز على ملعب نيويورك نيوجيرسي، لتحديد بطل النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.