بيان مكاشفة شديد اللهجة من الوحدات

خبرني - أصدر الناطق الإعلامي لنادي الوحدات، وليد السعودي، اليوم، بياناً وصفه بـ"المكاشفة"، ردّ فيه على ما قال إنها معلومات متداولة بشأن عمل مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن الهدف هو وضع جماهير الوحدات أمام الحقائق "بكل شفافية ومسؤولية"، وبعيداً عن التجريح أو الشخصنة.

وأكد البيان أن الوضع المالي للنادي يشهد تحسناً مستمراً، معتبراً أنه من أفضل المراحل خلال السنوات الأخيرة، من حيث ضبط المديونية والحد من ارتفاعها وتقليص حجمها، إلى جانب سداد عدد من الشكاوى والالتزامات المالية العالقة التي تعود إلى إدارات سابقة، مشيراً إلى أن ذلك تحقق رغم صعوبة الظروف ومحدودية الإمكانات.

وأضاف أن الفريق الأول لكرة القدم بقي منافساً على البطولات حتى الجولات الأخيرة، وحقق ذلك بأقل التكاليف مقارنة بعدد من الأندية المنافسة، فيما أثمر الاهتمام بالفئات العمرية عن تتويج فريق تحت 19 عاماً بلقب الدوري، مع استمرار العمل على تطوير بقية الفئات.

وشدد البيان على أن مجلس الإدارة يعمل وفق نهج مؤسسي، واصفاً الدورة الحالية بأنها من أكثر الدورات ديمقراطية وشفافية في طرح الأفكار ومناقشتها، إذ تُناقش جميع الآراء داخل المجلس، وتُتخذ القرارات عبر التصويت بالأغلبية، وتُوثق رسمياً في محاضر الجلسات.

وأوضح أن اللجوء في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات أو إجراء مشاورات عبر وسائل الاتصال المختلفة يعد أمراً طبيعياً تفرضه الظروف، مذكّراً بأن المجلس في الدورة السابقة لم يعقد اجتماعات لنحو 70 يوماً، وكانت العديد من القرارات تُدار بالطريقة نفسها.

ونفى البيان بشكل قاطع وجود أي تهميش لأي عضو في مجلس الإدارة، مؤكداً أن جميع الأعضاء يحصلون على المعلومات والوثائق والاتفاقيات بالتساوي، لكنه أعرب عن أسفه لما وصفه بتسريب نقاشات المجلس ووثائق داخلية، وحتى اتفاقيات موقعة مع شركاء النادي، معتبراً أن ذلك لا يخدم مصلحة الوحدات، ويؤكد في الوقت ذاته أن المعلومات كانت متاحة لجميع أعضاء المجلس.

وفي ختام البيان، أكد الناطق الإعلامي أن جماهير الوحدات ستبقى السند الحقيقي للنادي، داعياً إلى تغليب مصلحة النادي وإتاحة الفرصة لمجلس الإدارة لمواصلة عمله بعيداً عن الخلافات، مشدداً على أن "الوحدات أكبر من الأشخاص، وسيبقى نجاحه مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع".