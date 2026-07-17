صدور 6 أنظمة ومذكرتي تفاهم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

خبرني - صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 6 أنظمة، ومذكرتا تفاهم، وقرار بالموافقة على إضافة مادة إلى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتضمن العدد، نظام رقم (37) لسنة 2026، نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان، ونظام رقم (38) لسنة 2026، نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب.

كما تضمن نظام رقم (39) لسنة 2026، النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، ونظام رقم (40) لسنة 2026، النظام المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية.

وتضمن العدد أيضا نظام رقم (41) لسنة 2026، النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ونظام رقم (42) لسنة 2026، النظام المعدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية.

واشتمل العدد رقم (6059) من الجريدة الرسمية، الصادر أمس الخميس، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وتضمن أيضا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.

كما صدر قرار بالموافقة على إضافة مادة بنتيل نتريت، المعروفة أيضا باسم أميل نتريت أو نيتراميل، إلى الجدول رقم (11) من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.