المواصفات: مجموعة من الإجراءات لمنع دخول المنتجات غير المطابقة

خبرني - أكد مدير مديرية التفتيش في مؤسسة المواصفات والمقاييس، عارف الوحشات، الجمعة، أن دور المؤسسة فيما يتعلق بالأجهزة الموفرة للطاقة، ولا سيما الأجهزة المنزلية، يتمثل في إعداد القواعد الفنية والمواصفات القياسية لهذه المنتجات، والتحقق من مطابقة المنتجات المستوردة والمحلية للمتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة قبل طرحها في الأسواق.

وقال الوحشات لـ"المملكة" إن المؤسسة تنفذ جولات تفتيشية دورية، وتتابع الشكاوى لضبط المنتجات غير المطابقة، وذلك من خلال سحب العينات، وإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية.

وأضاف أن المؤسسة تتخذ مجموعة من الإجراءات لمنع دخول المنتجات غير المطابقة، من بينها إخضاع المنتجات المستوردة لإجراءات التحقق من المطابقة قبل السماح بدخولها، وإلزام المستوردين والمصنعين بتقديم وثائق المطابقة، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.

وأشار إلى أن مكاتب المؤسسة المنتشرة في المنافذ الحدودية تمنع دخول المنتجات غير المطابقة، بالتعاون مع دائرة الجمارك والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح الوحشات أن المؤسسة تنفذ كذلك جولات تفتيشية على الأسواق لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمنتجات المخالفة، والتحفظ عليها ومنع تداولها وإتلافها، إضافة إلى إحالة المنشآت أو المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، كما تراقب المنتجات التي يتم تصنيعها في المصانع المحلية.

وبين أن المؤسسة نفذت منذ بداية العام أكثر من ألفي جولة تفتيشية دورية لمتابعة المنتجات والشكاوى.

وأشار إلى أن الجولات ومتابعة الشكاوى أسفرت عن إتلاف كميات من المواد المخالفة التي طُرحت في الأسواق، وإحالة بعض المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.