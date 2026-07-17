الإعلامية غادة عمار تحتفل بتخرجها من جامعة لانكشاير البريطانية

خبرني - أعلنت الإعلامية الأردنية في قناة المملكة، غادة عمار، تخرجها من برنامج الصحافة والابتكار والقيادة (Journalism Innovation and Leadership Programme) في جامعة لانكشاير البريطانية، مؤكدة أن التجربة مثلت محطة مهنية وشخصية أسهمت في تطوير قدراتها وتوسيع آفاقها.

وقالت عمار، في منشور عبر حسابها على منصة "لينكد إن"، بعد مرور أسبوع على حفل تخرجها، إنها التحقت بالبرنامج قبل عامين بحثاً عن تجربة تتجاوز الحصول على درجة الماجستير، مضيفة أن البرنامج "تحدى قدراتها ودفعها إلى تجاوز منطقة الراحة، وأسهم في نموها على المستويين الشخصي والمهني".

وأشارت إلى أنها أنجزت رسالتها الجامعية بتقدير امتياز (Distinction)، معتبرة أن ذلك يعكس عامين من العمل والتطور، وهو إنجاز تفخر به.

وأعربت عمار عن امتنانها للمشرفين على البرنامج وأعضاء الهيئة التدريسية وزملائها، موجهة شكراً خاصاً إلى مدير البرنامج، فرانسوا، الذي قالت إنه أسهم في بناء مجتمع أكاديمي شجع الطلبة على التفكير بصورة أعمق وتحدي أنفسهم ومواصلة التطور.

واختتمت منشورها بروح مرحة، مشيرة إلى أنها كانت تؤكد دائماً أن الطقس في المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون أكثر حرارة من عمّان، قبل أن "تثبت لها مدينة بريستون العكس" في يوم التخرج، قائلة إنها تعترف بهزيمتها في هذا الرهان.

وأكدت الإعلامية الأردنية أن التجربة ستبقى من المحطات التي تشعر بالامتنان لها، معربة عن تطلعها إلى توظيف الدروس التي اكتسبتها في مسيرتها المقبلة.