الأردن يضيف مادة النيتراميل إلى قائمة المواد المخدرة الممنوعة

خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6059، قرار بالموافقة على إضافة مادة بنتيل نتريت والمعروفة أيضا باسم أميل نتريت أو نيتراميل إلى الجدول رقم 11 من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وجاءت الموافقة وفق الجريدة الرسمية، استنادا لأحكام المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، وبناء على تنسيب وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من شهر تموز عام 2026 الموافقة على إضافة هذه المادة.

ونشرت الجريدة مواصفات هذه المادة عبر جدول يشير إلى الاسم الشائع لهذه المادة والتركيب الكيميائي لها والأسماء الأخرى التي تحملها هذه المادة وتركيبها الكيميائي والذي هو عبارة عن مركب كيميائي عضوي سائل، متطاير، وله لون مائل للصفرة ورائحة قوية تشبه الفاكهة وتنتمي هذه المادة إلى عائلة "نتريت الألكي".

يذكر أنه صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6057 الماضي قرار بالموافقة على إضافة ثلاثة مواد أخرى لجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي مواد، إن-بيروليدينو إيزوتونيتازين وإن- ديسإيثيل إيتونيتازين وإم دي إم بي-فوبيناكا إلى جداول المواد المخدرة وبينت الجريدة أن الموافقة جاءت استنادا لأحكام المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 29 حزيران عام 2026 وتنسيب وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم 5 من شهر تموز الحالي الموافقة على إضافة تلك المواد إلى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعلاه.