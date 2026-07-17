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بعد ترشيحه لنهائي المونديال.. أدهم مخادمة يستذكر الراحل عوني حسونة بكلمات مؤثرة

  • 17 تموز 2026
  • 14:46
بعد ترشيحه لنهائي المونديال أدهم مخادمة يستذكر الراحل عوني حسونة بكلمات مؤثرة

خبرني - استذكر الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، الحكم الأردني الراحل عوني حسونة، برسالة مؤثرة نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وذلك عقب اختياره حكمًا رابعًا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وقال مخادمة في منشوره إن الراحل عوني حسونة كان يؤمن دائمًا بأن هذه اللحظة ستأتي، معربًا عن حزنه لغيابه عن مشاهدة هذا الإنجاز التاريخي.

وكتب: "رحم الله الكابتن عوني وغفر له وأسكنه فسيح جناته... كنت دائمًا تؤمن بأن هذه اللحظة ستأتي، والحمد لله أن إيمانك ما خاب، والحمد لله رب العالمين."

وأضاف: "أسأل الله أن ينعم عليك وعلى كل أحبائنا الذين سبقونا بالفردوس الأعلى من الجنة... الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى."

ويأتي منشور مخادمة بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تكليفه بمهمة الحكم الرابع في نهائي كأس العالم 2026، في إنجاز غير مسبوق للتحكيم الأردني على الساحة العالمية.

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