وزير الأشغال يوجه بالإسراع في إنجاز صيانة طريق مأدبا الغربي

خبرني - وجه وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء مشروع صيانة طريق مأدبا الغربي في أقرب وقت ممكن، تفاديا لأي إعاقات مرورية على هذا الطريق الحيوي الذي يشهد حركة تنقل كثيفة.

وتفقد أبو السمن، الجمعة، سير العمل في المشروع في المنطقة الممتدة من جسر الدخان باتجاه محافظة مأدبا، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز وضمان سير الأعمال وفق الخطط الزمنية والفنية الموضوعة.

وشملت الأعمال المنفذة في الموقع صيانة وتجديد الخلطات الإسفلتية المتضررة، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية الشاملة من دهانات وتخطيط وشواخص إرشادية وتحذيرية، بالإضافة إلى صيانة فواصل التمدد على الجسر لضمان ديمومة المنشأة وسلامة مستخدمي الطريق.

وتأتي صيانة طريق مأدبا الغربي كجزء من العطاء المركزي الشامل الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرق في إقليم الوسط، حيث يهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وترميم الأجزاء المتهالكة نتيجة الأحمال المرورية العالية، وتعزيز مستويات السلامة المرورية والحد من حوادث السير، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية القائمة وإطالة عمرها التشغيلي لخدمة المواطنين بكفاءة عالية.

وأكد على عدم التهاون في تطبيق أعلى معايير الجودة في الخلطات الإسفلتية وتوفير كافة عناصر السلامة العامة واللوحات التحذيرية والتحويلات الآمنة في منطقة العمل لحماية المواطنين والكوادر العاملة في الموقع.