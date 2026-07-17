الكويت تعلن عن تضرر محطة «كهرباء وتقطير مياه» إثر هجوم إيراني

خبرني - أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني أسفر عن أضرار في مرافق المحطة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن الهجوم أدى لاندلاع حريق، وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية في المحطة، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.



وحسب البيان، باشرت فرق قوة الإطفاء العام التعامل الفوري مع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.

وقال البيان: " تؤكد الوزارة أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الشبكة الكهربائية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من أي تأثير قد يطرأ على المنظومة".

وتابع البيان: "تهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها خلال هذه المرحلة الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، وتمكين الفرق الفنية من إدارة المنظومة بكفاءة والمحافظة على استمرارية الخدمة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت الوزارة أن وعي أفراد المجتمع وتعاونهم في هذه الظروف يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع تداعيات هذا الاعتداء، وأن كل مساهمة في ترشيد الاستهلاك تعزز من قدرة المنظومة الكهربائية على تجاوز هذه المرحلة، وتسهم في دعم أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بأسرع وقت ممكن.

وقالت الوزارة إنها ستواصل إطلاع الرأي العام على المستجدات عبر قنواتها الرسمية.