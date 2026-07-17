ألمانيا تقترح: هذه هي القوة العسكرية التي ستحل محل اليونيفل في لبنان

خبرني - اقترح وزير الخارجية الألماني اليوم الجمعة نشر قوة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي كبديل لبعثة الأمم المتحدة في لبنان.

وبذلك، يقترح الوزير الألماني استبدال القوة الموجودة في الميدان منذ عام 1978 والتي من المقرر أن تنهي مهمتها بنهاية هذا العام.

صرح مسؤول ألماني لشبكة دويتشلاند الإعلامية: "علينا في الاتحاد الأوروبي أن ندرس إمكانية ضمان عدم نشوء فراغ أمني بعد انتهاء مهمة قوة اليونيفيل. فهذا قد يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي، دون عودة حزب الله... يجب علينا نحن الأوروبيين بذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار هذه العملية بشكل إيجابي."

قرر مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2025 إنهاء مهمة اليونيفيل بشكل كامل. وبعد انتهاء المهمة، سيتولى الجيش اللبناني زمام الأمور، وذلك بعد مرحلة تجريبية تُخلي خلالها القوات الألمانية منطقتين فقط من المنطقة الأمنية لصالح الجيش اللبناني. ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، تشارك القوات المسلحة الألمانية أيضًا في اليونيفيل، حيث يقدم سلاح البحرية الألماني المساعدة في المجال البحري قبالة سواحل لبنان لمنع تهريب الأسلحة وتدريب البحرية اللبنانية.

يأتي بيان الوزير الألماني عقب جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع. وحتى الآن، لم تُحرز هذه الجولة أي تقدم يُذكر، إذ لا يزال لبنان مصراً على تسريع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب البلاد، بينما تُصرّ إسرائيل على أنه لن يكون هناك انسحاب كامل طالما بقي حزب الله محتفظاً بالأسلحة في المنطقة.