الخضير: الدخول إلى مهرجان جرش مجاني ومعظم الفعاليات متاحة للجميع

خبرني - أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزن الخضير، الجمعة، أن الدخول إلى مهرجان جرش في دورته الحالية سيكون مجانيًا، مشيرًا إلى أن معظم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتراثية ستكون متاحة للجمهور دون رسوم، بما يتيح الفرصة أمام أكبر شريحة من الزوار للاستمتاع ببرامج المهرجان.

وقال الخضير عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" إن الفعاليات المجانية تشمل العروض المقامة في منطقة مسرح الهيبودروم (ميدان الخيل)، والساحة البيضاوية، إلى جانب العروض البصرية والصوتية، ومسرح الصوت والضوء، والمسرحيات، والأنشطة المخصصة للأطفال، فضلًا عن الأمسيات الشعرية والأدبية التي تستضيفها ساحة معبد أرتيمس.

وأضاف أن المهرجان يضم أسواقًا تعرض منتجات محلية لسيدات من محافظة جرش وعدد من محافظات المملكة، بأسلوب عرض جديد يعكس الهوية المحلية ويدعم المنتجات الوطنية.

وأشار الخضير إلى توفير وسائل نقل من عدة محافظات إلى مدينة جرش عبر شركة للنقل السياحي، بتكلفة تبلغ 6 دنانير للشخص ذهابًا وإيابًا، إلى جانب عروض مخفضة تقدمها شركة تعمل بالتطبيقات الذكية، لتسهيل وصول الزوار إلى فعاليات المهرجان.

وأوضح أن حفلات الفنانين الأردنيين على المسرح الشمالي ستكون مجانية أيضًا، مع ضرورة التسجيل المسبق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتذاكر للحصول على تذكرة مجانية، لافتًا إلى أن حفلات نقابة الفنانين في المدرج الروماني والساحة الهاشمية في عمّان ستكون مجانية كذلك.

ونوه الخضير إلى أن أسعار تذاكر عروض المسرحين الشمالي والجنوبي تبدأ من 15 دينارًا للشخص الواحد، لفئات العائلات والأصدقاء.

وبيّن أن برنامج المهرجان يتضمن فعاليات ثقافية متنوعة في المركز الثقافي الملكي، تشمل أمسيات شعرية وأدبية وندوات تناقش السردية الأردنية، بمشاركة كتاب وأدباء أردنيين وعرب، إضافة إلى عروض للفنون التشكيلية، تشمل الرسم والنحت، في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، إلى جانب عروض مسرح المونودراما في المركز الثقافي الملكي.

وأضاف أن المهرجان يقدم أيضًا عروضًا تراثية وفلكلورية في عدد من المراكز الثقافية ومراكز الزوار في المحافظات، إضافة إلى البترا، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف أفراد الأسرة.

ودعا الخضير الجمهور إلى المشاركة في فعاليات مهرجان جرش، التي تنطلق يوم الخميس 23 تموز/يوليو وتستمر حتى السبت 2 آب/أغسطس، مشيرًا إلى أن تفاصيل البرنامج والفعاليات متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان.