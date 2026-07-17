الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

خبرني - يصادف امس الخميس الذكرى السنوية الرابعة لوفاة المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبدالحافظ الشخانبة، فقيد الوطن الطبيب والسياسي الذي ثبت على مبادئه ودافع عنها .

وشكّل الفقيد الشخانبة منذ بدايات مسيرته المهنية كطبيب وسياسي وبرلماني ووزير ورجل دولة، نموذجاً للشخصية الوطنية المسؤولة التي كرّست كل جهودها واهتماماتها وخطاباتها ولقاءاتها لأجل الصالح العام؛ إذ حمل الفقيد على عاتقه هم الوطن والنهوض به وتطوير المؤسسات العامة والإرتقاء بالأنظمة المؤسسية وتحديث الممارسات السياسية وتجويدها بما بنعكس إيجاباً على الخدمات ومعيشة المواطنين .

وساهم من خلال المواقع التي تبوأها، في صياغة الكثير من القرارات العامة بكل أمانه وحسب مقياس واحد هو الصالح العام، وعُرف عنه رحمه الله الثبات على مواقفه وجرأته في طروحاته وحرصه على تغليب الحكمة والمسؤولية.