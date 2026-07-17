الاحتلال يبدأ بعزل مدينة رفح

خبرني - واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 281 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وفجر اليوم استشهد مواطن، وأُصيب ستة آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية شقةً سكنية في شارع اليرموك غرب مدينة غزة.

واعلنت مصادر طبية استشهاد محمد تيسير عبيد (أبوحمزة ) الذي تم استهدافه فجر اليوم في عمارة التاج شارع اليرموك بغزة.

وإغتالت طائرات الاحتلال المسيرة قياديا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الخميس شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال أطلقت صواريخها تجاه مسؤول الإعلام العسكري في كتائب القسام جنوب قطاع غزة أنس حمدان ٣٤ عام ما أسفر عن استشهاده واصابة خمسة مواطنين آخرين.

وفي وقت سابق استشهد المواطن نهاد رياض عروقي جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

وصباح اليوم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتركيب بوابة على طريق الرشيد، مقابل منطقة هاي كلاس،بمواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وواصل جيش الاحتلال إطلاق النار على خيام النازحين مع وضع تلال رملية يعزل بها رفح عن باقي القطاع.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية النار صوب ساحل مدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال ال 24 ساعة الماضية 4 شهداء و 28 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1127 إضافة إلى

3643مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 800شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: 73250شهيد و 173751مصاب.