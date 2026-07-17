بدلا من السعودية.. هل تستضيف مصر كأس السوبر الإسباني 2027؟

خبرني - دخلت مصر سباق استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني 2027، وسط منافسة مع عروض أخرى.

وستقام النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني في الأسبوع الأول من فبراير/شباط المقبل.

ولا يزال البحث جاريًا عن دولة مضيفة لكأس السوبر الإسباني، بعد تعليق العقد مع السعودية لهذه النسخة بسبب بطولة كأس آسيا التي تُقام في الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع الاتحاد الإسباني لبحث إمكانية استضافة كأس السوبر الإسباني في القاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن شغف مصر بكرة القدم الإسبانية هائل، والنجاح في هذا المجال شبه مضمون، لافتةً إلى تعزز العلاقات بين الاتحادين المصري والإسباني بعد المباراة الودية في مارس/أزار الماضي.

وفي الوقت نفسه، تتوالى عروض أخرى على الاتحاد الإسباني لاستضافة كأس السوبر، وتحديدا من الولايات المتحدة والمكسيك والصين.

أما خيار قطر، الذي كان يُعتبر الخيار الأكثر أمانًا نظرًا لتضارب المواعيد، فقد أصبح الآن غير مؤكد بسبب الأوضاع السياسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

يذكر أن برشلونة، حامل لقب كأس السوبر الإسباني، سيلعب ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد.