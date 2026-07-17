مخادمة: فخور بتمثيل الأردن في نهائي كأس العالم 2026

خبرني - أعرب الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة عن اعتزازه الكبير باختياره حكمًا رابعًا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين، الأحد، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وقال مخادمة، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بفخر يفوق الوصف بنفسي وبحكميَّ المساعدين محمد البكار وأحمد الرويلي"، في إشارة إلى الحضور الأردني المميز ضمن الطاقم التحكيمي للنهائي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن، الجمعة، تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية، بمساعدة مواطنيه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما وقع الاختيار على أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، والأردني محمد البكار حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

ويُعد وجود مخادمة والبكار في نهائي المونديال إنجازًا جديدًا للتحكيم الأردني، بعد مشاركتهما في إدارة عدد من مباريات البطولة، ليواصلا تسجيل حضور لافت على أكبر مسرح كروي في العالم.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026، الأحد 19 تموز، على ملعب "ميتلايف"، حيث تتنافس الأرجنتين حاملة اللقب مع إسبانيا على التتويج بأول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة النهائية، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.