ترمب يعلن رفع السرية عن وثائق بشأن الانتخابات

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطاب إلى الشعب الأميركي، إنه قرر رفع السرية عن معلومات استخبارية ووثائق تتعلق بما وصفه بـ"ثغرات خطيرة" في البنية التحتية للانتخابات في الولايات المتحدة.

وأضاف ترمب أن الوثائق التي سيتم نشرها تكشف، بحسب قوله، عن محاولات تدخل أجنبي واختراقات طالت النظام الانتخابي، مشيرًا إلى أن الصين نفذت "عملية واسعة" لاستهداف بيانات انتخابية أميركية بدأت عام 2020.

وبين ترمب أن معلومات استخبارية بشأن التدخل في الانتخابات "تم التكتم عليها لسنوات"، متهمًا ما وصفهم بـ"عناصر في الدولة العميقة" داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني، وفق تصريحاته.

وأضاف أن تقارير استخبارية، بحسب قوله، تشير إلى أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني منذ عام 2018 كانت تهدف إلى دعم أي طرف معارض له ودفعه إلى الاستقالة.

واتهم ترمب بكين بالضغط على صحفيين لكتابة تقارير ضده، وبإنشاء وحدة خاصة لاستغلال بيانات ناخبين أميركيين قال إنها تعرضت للقرصنة.

وأكد الرئيس الأميركي أن نزاهة الانتخابات تمثل شرطًا أساسيًا لقوة الولايات المتحدة، قائلًا: "لا يمكن لأي دولة أن تكون عظيمة ما لم تكن انتخاباتها نزيهة".

وفي جانب آخر من خطابه، تحدث ترمب عن الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية عند مستويات قياسية، وأن التضخم تراجع، وأن البلاد تشهد مستويات مرتفعة من الاستثمارات، مضيفًا: "نحن الآن أفضل دولة حول العالم".

