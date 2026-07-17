عبير فاروق تروي كواليس ابتعادها عن الساحة الفنية لـ10 سنوات

خبرني - كشفت الفنانة عبير فاروق عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية والفنية، متحدثة بصراحة عن التحديات التي واجهتها خلال سنوات زواجها، وتأثيرها في مسيرتها الفنية، إلى جانب كواليس قرار انفصالها ورحلة نجلها مع المرض.

وأكدت عبير فاروق خلال لقائها في برنامج «ورقة بيضا» المذاع عبر قناة "النهار" المصرية أن زواجها تسبب في ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات، بعدما طلب منها زوجها السابق الاكتفاء بالعمل معه فقط وعدم التعاون مع أي جهة إنتاجية أخرى، وهو ما استمر لنحو 10 سنوات.

أوضحت أن هذا القرار حدّ من فرصها الفنية، رغم شعورها بأنها كانت قادرة على تحقيق نجاحات أكبر خلال تلك المرحلة، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما لم تكن بسبب فارق السن، بل نتيجة اختلاف الطباع والغيرة الشديدة.

أشارت الفنانة إلى أن قرار الانفصال لم يكن سهلًا، لكنه جاء بعد شعورها بأن استمرار الحياة الزوجية أصبح يؤثر سلبًا في نجلها، مؤكدة أن مصلحته كانت الأولوية بالنسبة لها.

وأضافت أن إجراءات الطلاق استمرت 7 سنوات كاملة قبل إنهاء العلاقة رسميًا، لافتة إلى أنها لم تفكر يومًا في الدخول في نزاعات قضائية للحصول على نفقة أو إيذاء زوجها السابق، احترامًا لكونه والد ابنها.

وتحدثت عبير فاروق عن رحلة نجلها الصحية، موضحة أنه عانى في طفولته من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ثم أصيب بالوسواس القهري عقب وفاة والده، إلا أن حالته شهدت تحسنًا ملحوظًا، وتوقف عن تناول العلاج، ويواصل حاليًا دراسته في المرحلة الثانوية، ويحلم بأن يصبح مخرجًا سينمائيًا.

كما وصفت وفاة والدتها بأنها أصعب صدمة مرت بها في حياتها، مؤكدة أنها فقدت برحيلها السند الحقيقي وأقرب الأشخاص إليها، مشيرة إلى أنها تفكر في أداء العمرة خلال الفترة المقبلة لاستعادة هدوئها النفسي.

وفي سياق آخر، نفت عبير فاروق ما يُثار بشأن احتكار الفنان محمد صبحي للفنانين الذين يعملون معه، مؤكدة أنه كان يشجع الجميع على المشاركة في أعمال خارج فرقته، ويحرص على تهنئتهم ودعمهم.

كما أثنت على الفنان يوسف الشريف، واصفة إياه بأنه من أكثر الفنانين تواضعًا واحترامًا، مؤكدة أنه كان دائمًا يحرص على مساندة زملائه وتخفيف التوتر داخل مواقع التصوير.

واختتمت الفنانة حديثها بالتعبير عن أمنيتها في تقديم جزء جديد من مسلسل «المداح»، مشيرة إلى أن الجمهور لا يزال يطالب باستمرار العمل، كما أكدت رغبتها في تقديم المزيد من الأعمال الكوميدية والسينمائية التي تظل عالقة في ذاكرة المشاهدين.