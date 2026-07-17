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مكاسب كبيرة.. كم سيربح برشلونة من كأس العالم 2026؟

  • 17 تموز 2026
  • 08:43
مكاسب كبيرة كم سيربح برشلونة من كأس العالم 2026

خبرني - يستعد برشلونة الإسباني للحصول على مكافأة مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظير مشاركة لاعبيه في كأس العالم 2026.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيحصل برشلونة على نحو 2.9 مليون يورو ضمن برنامج الفيفا لتعويض الأندية التي تسمح للاعبيها بالمشاركة مع منتخباتهم خلال البطولة.

وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ يضع النادي بين أكثر المستفيدين من النسخة الحالية للمونديال.

وجاءت هذه المكافأة بعد مشاركة 16 لاعبا من برشلونة مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، وهو أحد أعلى الأرقام بين أندية العالم، مما يعكس اعتماد العديد من المنتخبات على لاعبي الفريق الكتالوني.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب إسبانيا، الذي يلتقي مع الأرجنتين في النهائي، يضم 8 لاعبين من برشلونة.

ويأتي هذا العائد المالي ضمن برنامج مزايا الأندية الذي يطبقه الفيفا، والذي يهدف إلى تعويض الأندية عن فترة غياب لاعبيها أثناء أداء الواجب الدولي في البطولات الكبرى.

ويتضمن العائد احتساب قيمة المكافآت وفق عدد اللاعبين وعدد الأيام التي يقضونها مع منتخباتهم خلال البطولة.

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