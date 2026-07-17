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علماء يكتشفون نوعا جديدا من القردة في الكونغو

  • 17 تموز 2026
  • 08:27
علماء يكتشفون نوعا جديدا من القردة في الكونغو

خبرني - ذكرت جامعة فلوريدا أتلانتيك أن علماء تمكنوا من التعرف على نوع جديد من القردة في غابات الكونغو، يتميز ببقع فاتحة اللون على الجلد.

وجاء في البيان أن هذا هو خامس نوع جديد من القردة يُكتشف في أفريقيا خلال 75 سنة ماضية.

وأطلق العلماء على النوع الجديد، المعروف محليا باسم (ليكويلي)، الاسم العلمي (كولوبوس كونجوينسيس).

ويتميز القرد بصغر حجمه و"مظهر يشبه القناع"، مع بقعة ذات لون برتقالي فاتح تحيط بالفم والأنف.

وأظهرت الأبحاث أن صوت هذا النوع المكتشف حديثا له خصائص مميزة.

وحذر الباحثون من أن هذا القرد ربما يكون معرضا للخطر بالفعل بسبب محدودية انتشاره وصغر أعداده، مقترحين إدراجه ضمن الأنواع المهددة بالانقراض على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

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