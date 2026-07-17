الاردن .. أجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت

خبرني - تكون الأجواء الجمعة، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30- 18، وفي مناطق البادية 38 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42- 28 درجة مئوية.

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة إلى حارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة إلى حارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.