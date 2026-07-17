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القوات المسلحة: أسقطنا 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

  • 17 تموز 2026
  • 08:18
القوات المسلحة أسقطنا 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، صباح اليوم ، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها.

وأوضح المصدر أن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم.

وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير الموثوقة.

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