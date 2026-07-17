أبحث عن عمل.. فنان مصري يفاجئ جمهوره بطلبه

خبرني - فاجأ الفنان المصري رامي نادر جمهوره برسالة غير معتادة، أعلن فيها عن رغبته في العمل خارج الوسط الفني، مطالبًا متابعيه بمساعدته في العثور على فرصة عمل مكتبية أو عن بعد.

وكتب رامي نادر، عبر حسابه على "فيسبوك": "أبحث عن عمل مكتبي أو من المنزل.. أي عدد من الساعات"، قبل أن يستعرض المهارات التي يمتلكها، مؤكدًا إجادته للعمل على الكمبيوتر والتكنولوجيا، وإدخال البيانات والحسابات، إلى جانب امتلاكه مستوى جيدًا في اللغة الإنجليزية.

واختتم رسالته بدعوة كل من يمتلك فرصة عمل مناسبة إلى التواصل معه، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

مشوار فني

ويعرف رامي نادر بأدواره الكوميدية، إذ شارك في أكثر من 20 عملًا فنيًا، من بينها مسلسلات "اللعبة" و"الصفارة" و"كارثة طبيعية" و"تامر وشوقية"، كما ظهر في عدد من الأفلام، أبرزها "ألف مبروك" و"تك تك بوم".

حالة إحباط

وجاءت رسالة الفنان المصري بعد أيام قليلة من منشور نشره تزامنًا مع عيد ميلاده، كشف فيه عن شعوره بالإحباط بسبب انتظار أمر لم يتحقق، من دون أن يكشف عن تفاصيله.

وينضم رامي نادر بذلك إلى عدد من الفنانين الذين تحدثوا خلال الفترة الأخيرة عن تراجع فرص العمل داخل الوسط الفني، ولجأ بعضهم إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على أدوار جديدة.