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بعد تخفيض مرتبه إلى 450 ألف يورو.. هل يقبل زيدان بتدريب فرنسا؟

  • 17 تموز 2026
  • 03:03
بعد تخفيض مرتبه إلى 450 ألف يورو هل يقبل زيدان بتدريب فرنسا

لا يزال زين الدين زيدان المرشح الأبرز لخلافة ديدييه ديشان في تدريب المنتخب الفرنسي، لكن عقده لم يوقع بعد تحديداً مع اعتماد تشريع جديد يخض مرتب مدرب "الديوك" إلى 450 ألف يورو شهرياً.

ويأمل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في إتمام عملية التعيين قبل 21 يوليو، وذلك قبل اعتماد قانون جديد يتعلق بحوكمة كرة القدم الفرنسية، وينص التشريع المقترح على تحديد سقف للراتب السنوي لموظفي الاتحادات الرياضية الفرنسية بـ450 ألف يورو، ما لم يتم منح إعفاء خاص.

وفي حال لم يتم توقيع عقد زيدان قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فقد يظل بإمكانه الحصول على إعفاء من سقف الرواتب، وتدعم وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري هذا الإعفاء، مما يسمح للفرنسي بتقاضي راتب يتجاوز الحد المقترح في حال تعيينه بعد اعتماد القانون، كما سيشمل هذا الإعفاء أعضاء الطاقم التدريبي، مما يتيح لهم تجنب سقف الرواتب الذي يفرضه التشريع الجديد.

ومن المقرر أن يغادر ديدييه ديشان منصبه بعد مباراة تحديد المركز الثالث لفرنسا ضد إنجلترا، وسط توقعات واسعة بأن يصبح زيدان المدير الفني القادم للديوك.

وبالمقارنة مع مرتب ديدييه ديشان الحالي يعد منخفضاً بشدة إذ يتقاضى مدرب فرنسا في كأس العالم 3 ملايين و800 ألف يورو سنوياً أي 316 ألف و300 يورو شهرياً,

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