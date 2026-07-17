فيفا يدرس إيقاف لاعبي الأرجنتين كما حدث مع إسبانيا

خبرني - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يراجع اللافتة المثيرة للجدل التي رفعها لاعبو الأرجنتين بعد فوزهم بنتيجة 2-1 على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وعقب صافرة النهاية، احتفل العديد من لاعبي الأرجنتين بلافتة كُتب عليها "جزر فوكلاند أرجنتينية"، وشوهد جيوفاني لو سيلسو وهو يحمل اللافتة قبل أن ينضم إليه عدد من زملائه إلى أن وضعها على أرض الملعب في أتلانتا.

وكشف متحدث باسم "فيفا" لـ"مونتي كارلو" قائلاً: كما هو الحال في الإجراءات المعتادة، تقوم لجنة الانضباط المستقلة التابعة لـ"فيفا" حالياً بمراجعة تقارير المباراة وأخذ الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن أي تدابير إضافية محتملة، وذلك وفقاً لقانون الانضباط الخاص بـ"فيفا.

ووفقاً للتقرير، قد تنتهك هذه اللافتة لوائح فيفا التي تحظر التظاهرات السياسية خلال البطولات التي ينظمها الاتحاد.

لم يحدد فيفا جدولاً زمنياً لاتخاذ قراره. وقد سبق للمنظمة أن انتظرت حتى انتهاء البطولات للإعلان عن عقوبات في حالات مماثلة. ففي عام 2014، تم تغريم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بمبلغ 20,000 يورو بسبب رسالة سياسية مماثلة تم عرضها خلال مباراة ودية ضد سلوفينيا.

وسبق أن عاقب فيفا لاعبي إسبانيا رودري وألفارو موراتا عندم غنيا أن جبل طارق إسبانية خلال احتفالهم بكأس أوروبا 2024، حينها أوقفوا لمباراة واحدة.

تطالب الأرجنتين بالسيادة على جزر فوكلاند، المعروفة في الأرجنتين باسم "مالفيناس"، منذ الاحتلال البريطاني لها عام 1833. وقد أدى النزاع على السيادة إلى حرب فوكلاند عام 1982، التي استمرت شهرين وأسفرت عن مقتل 649 جندياً أرجنتينياً و258 جندياً بريطانياً.