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البحرين والكويت تتصديان لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية

  • 17 تموز 2026
  • 02:51
البحرين والكويت تتصديان لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر الجمعة، إطلاق صافرات الإنذار، بعد رصد هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية إيرانية اخترقت أجواء البلاد.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مؤكدة ضرورة متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر ما وصفه بـ"العدوان الإيراني".

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.

وتزامنت صافرات الإنذار في الكويت مع إعلان الجيش الإيراني استهداف "مراكز وتجهيزات أميركية" في البحرين بواسطة طائرات مسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الضربات الأميركية الجديدة على إيران، والتي قالت القيادة المركزية الأميركية إنها تهدف إلى "زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

وأوضح متحدث باسم القيادة أن القوات الأميركية تنفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، مشيرًا إلى أن الأهداف شملت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة ضد السفن التجارية.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء ضربات أميركية استهدفت مواقع في جنوب إيران، بينها بندر عباس وبندر خمير.

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