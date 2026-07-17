بعد تسمم 16 شخصاً.. محافظة مصرية تكشف حقيقة تلوث المياه

خبرني - حالة من الذعر شهدتها محافظة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، بعد انتشار شائعات تزعم وقوع حالات تسمم جماعي بين المواطنين جراء تلوث مياه الشرب.

فيما سارعت المحافظة بإصدار بيان عاجل توضيحي دحضاً للشائعات ومنعاً لإثارة البلبلة، قائلة إن مستشفى القنطرة شرق استقبل 16 شخصاً يشتكون من أعراض إعياء وتسمم.

ليتبين سريعاً بعد إجراء الفحوصات أن الواقعة لا علاقة لها بشبكة المياه، بل نتجت عن "وجبة ملوثة" تناولها الضحايا في أحد المطاعم الشعبية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

وقدمت السلطات الإسعافات العاجلة للمصابين الذين تماثل معظمهم للشفاء وغادروا المستشفى بالفعل.

في حين تحركت الحملات الرقابية والتفتيشية لإغلاق المطعم المتورط ومباشرة الإجراءات القانونية تجاه أصحابه.