وزير الحرب الأميركي: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز

خبرني - قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.

ونشر هيغسيث، عبر حسابه على منصة "إكس"، صورا ومقاطع فيديو تُظهر جنودا من مشاة البحرية الأميركية وهم يصعدون على متن سفينة في خليج عُمان لإجراء عملية "تحقق".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية غيّرت مسار ثلاث سفن تجارية حاولت خرق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، كما عطّلت سفينة أخرى لضمان امتثالها للحصار.

وأكدت "سنتكوم" أن مضيق هرمز والمياه المحيطة به لا تزال مفتوحة وحرة للملاحة، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار الأميركي.

واستهدفت غارات جوية أميركية ليل الخميس إلى الجمعة، مطارا ومحطة سكك حديدية في مدينة بندر عباس الساحلية، إضافة إلى جسرين في جنوب إيران على مقربة من مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الجمعة.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي على تطبيق تليغرام عن "سماع دوي ثلاثة انفجارات في محيط المطار وسقوط قذيفة أميركية معادية واحدة على الأقل على مطار إيرانشهر" الواقع جنوب شرق البلاد.

وأوردت وكالة مهر للأنباء عبر تليغرام" أنه "قبل بضع دقائق، تعرضت محطة تفرع السكك الحديدية في بندر عباس لهجوم من قبل العدو الأميركي"، مشيرة إلى "إصابة إيرانيين اثنين في الهجوم".

وذكر تقرير رسمي أن غارات جوية استهدفت جسرين في محافظة هرمزغان، مضيفا نقلا عن وكالة إرنا أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون.