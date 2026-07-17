غارات أميركية تستهدف مواقع عسكرية في جنوب إيران

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، أن القوات الأميركية نفذت ضربات جديدة على إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف "زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

وقال المتحدث باسم القيادة إن الجيش الأميركي ينفذ ضربات لتقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن، موضحا أن الهجمات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تستخدم ضد السفن التجارية.

وفي المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأميركية التي طالت مواقع متفرقة في جنوب إيران، بينها بندر عباس وبندر خمير.

وقال التلفزيون الإيراني إن سائق مركبة قُتل أثناء عبوره أحد الجسرين المستهدفين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان، فيما قُتل شخص آخر وأصيب 8 بجروح إثر هجوم استهدف حيًا سكنيًا في مدينة بندر عباس.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجمات طالت مواقع حيوية عدة، بينها جسر يربط بين بندر خمير وبندر عباس، إضافة إلى مطار إيرانشهر ومحطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس.

وقال التلفزيون الإيراني إن الكهرباء انقطعت عن مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان إثر الهجوم، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضافت وكالة "تسنيم" أن استهداف أحد الجسور أدى إلى انقطاع حركة المرور على أحد المحاور المؤدية إلى بندر عباس، مشيرة إلى أن الضربة وقعت أثناء عبور مركبات على الجسر.

كما أفادت وكالة "مهر" بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة بندر لنجة بمحافظة هرمزغان، إضافة إلى 10 انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" سماع انفجارات في مدينة إيرانشهر عقب تعرضها لقصف بمقذوف أميركي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر قوله إن انفجارين وقعا في المدينة التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، مشيرًا إلى تسجيل انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس الساحلية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، خصوصًا حول مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران بهدف إنهاء الحرب.

وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران، كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.

وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع، إذ كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما منحه أهمية استراتيجية كبيرة في حسابات الصراع الإقليمي.