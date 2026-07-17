لا مهاجرين من دول إسلامية.. وزير خارجية التشيك يطمئن إسرائيل

خبرني - أشعلت تصريحات وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتسينكا بشأن المهاجرين المسلمين والهجرة الجماعية جدلا واسعا، بعدما اعتبر أن غياب المهاجرين من دول إسلامية أحد أسباب شعور الإسرائيليين بالأمان في بلاده.

وجاءت تصريحات ماتسينكا خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، إذ تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، عن جهود تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى جمهورية التشيك، مؤكدا أن الإسرائيليين مرحب بهم وأن البلاد آمنة بالنسبة لهم.

وفي هذا السياق، قال: "ليس لدينا مهاجرون من دول إسلامية، وهذا هو الفارق بين جمهورية التشيك وبعض الدول الأوروبية الأخرى. لذلك نحن نرفض الهجرة الجماعية".



وأضاف: "نحن نرفض تغيير جزء من مجتمعنا بأشخاص من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة".

وسرعان ما أثارت تصريحات الوزير التشيكي ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها منتقدون تمييزية وتحمل تعميما على أساس الدين، بينما رأى مؤيدون أنها تعكس موقف الحكومة التشيكية الرافض للهجرة الجماعية، وتندرج ضمن سياساتها المتعلقة بالهجرة وحماية الهوية الوطنية.



وتداول مستخدمون مقاطع مصورة من المؤتمر الصحفي على نطاق واسع، وسط نقاشات انقسمت بين من وصف التصريحات بأنها تستهدف المسلمين وتغذي الخطاب المناهض للهجرة، ومن اعتبرها تعبيرا عن سياسة رسمية تتبناها براغ منذ سنوات في مواجهة موجات الهجرة إلى أوروبا.

ويعكس تصريح ماتسينكا توجها تتبناه بعض القوى السياسية في التشيك، يدعو إلى تشديد سياسات الهجرة، وهو ملف ظل حاضرا بقوة في النقاشات السياسية داخل البلاد وفي أروقة الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.



وتعد جمهورية التشيك من أكثر الدول الأوروبية دعما لإسرائيل على المستويين السياسي والدبلوماسي، إذ دأبت حكوماتها المتعاقبة على تبني مواقف مؤيدة لتل أبيب داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كما عزز الطرفان خلال السنوات الأخيرة تعاونهما في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والسياحة.