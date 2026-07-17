قطر تنفي مزاعم إسرائيلية بموافقتها على عمل عسكري ضد إيران

خبرني - رفضت دولة قطر اليوم الخميس، تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة على موقفها في عدم انخراطها بأي عمل عسكري يستهدف أيا من دول الجوار.

ووصف مكتب الإعلام الدولي، في بيان اليوم الخميس، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الباطلة"، معربا عن رفض قطر القاطع لما جاء فيها من ادعاءات.

وقال المكتب إن الادعاءات يروج لها أفراد يسعون إلى جرّ دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

وأكد أن مسؤولين قطريين أكدوا مرارا وتكرارا منذ بداية الصراع، أن الدوحة لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار.



رفضت دولة قطر اليوم الخميس، تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة على موقفها في عدم انخراطها بأي عمل عسكري يستهدف أيا من دول الجوار.

ووصف مكتب الإعلام الدولي، في بيان اليوم الخميس، التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الباطلة"، معربا عن رفض قطر القاطع لما جاء فيها من ادعاءات.

وقال المكتب إن الادعاءات يروج لها أفراد يسعون إلى جرّ دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

وأكد أن مسؤولين قطريين أكدوا مرارا وتكرارا منذ بداية الصراع، أن الدوحة لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار.

