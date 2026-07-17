مقتل إيرانيين بضربات أميركية استهدفت مواقع وجسورا جنوب إيران

خبرني - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء ضربات أميركية استهدفت مواقع متفرقة في جنوب إيران، بينها بندر عباس وبندر خمير.

وقال التلفزيون الإيراني إن سائق مركبة قُتل أثناء عبوره أحد الجسرين المستهدفين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان، فيما قُتل شخص آخر وأصيب 8 بجروح إثر هجوم أميركي استهدف حيا سكنيا في مدينة بندر عباس.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجمات طالت عددا من الجسور والمواقع، بينها جسر يربط بين بندر خمير وبندر عباس، إضافة إلى مطار إيرانشهر.

وقالت وكالة "تسنيم" إن استهداف أحد الجسور أدى إلى انقطاع حركة المرور على أحد المحاور المؤدية إلى بندر عباس، مشيرة إلى أن الضربة وقعت أثناء عبور مركبات على الجسر.

كما أفادت وكالة "مهر" بسماع دوي 10 انفجارات جديدة في جزيرة قشم جنوب إيران إثر غارات أميركية، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن انفجارات سُمعت في مدينة إيرانشهر عقب تعرضها لقصف بمقذوف أميركي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر قوله؛ إن انفجارين وقعا في المدينة التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، مشيرا إلى تسجيل انفجارات أخرى في مدينة بندر عباس الساحلية.

وكانت القيادة العسكرية المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت أن الولايات المتحدة بدأت شن موجة جديدة من الغارات على إيران بهدف "تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بصورة أكبر".

وقالت "سنتكوم" عبر منصة "إكس" إن القوات الأميركية نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف زيادة إضعاف قدراتها العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط خلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، رغم مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران بهدف إنهاء الحرب.

وفي المقابل، هددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران، كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.

وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع، إذ كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما منحه أهمية استراتيجية كبيرة في حسابات الصراع الإقليمي.