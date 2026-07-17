أكاديمية الرتاج التعليمية تختتم فعاليات Summer Zone الرياضي والتربوي الأول من نوعه في عمّان

اختتمت أكاديمية الرتاج التعليمية فعاليات Summer Zone، النادي الصيفي الرياضي والتربوي الأول من نوعه في عمّان ووسط العاصمة، والذي قدّم نموذجاً متميزاً في دمج الرياضة بالتربية والصحة النفسية، ضمن بيئة آمنة ومحفزة للأطفال واليافعين.

وسجّل Summer Zone إنجازاً نوعياً بكونه أول نادٍ صيفي في العاصمة عمّان يُدرج رياضة كرة القدم الأمريكية ضمن برامجه التدريبية للأطفال واليافعين، في خطوة هدفت إلى تعريف المشاركين برياضات عالمية متنوعة وتوسيع آفاقهم الرياضية، ليشكّل البرنامج تجربة متكاملة تجمع بين الرياضات التقليدية والحديثة.

وجاء البرنامج بإشراف الأخصائيتين ولاء ضراغمة ووفاء ضراغمة، وإدارة رياضية من الكابتن طارق كليب، وإدارة تنظيمية من السيدة ليلى بدران، حيث ركّز على تنمية الأطفال واليافعين بدنياً ونفسياً واجتماعياً من خلال برامج متخصصة تراعي الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية.

وشهد النادي الصيفي مشاركة واسعة من الأطفال واليافعين، وتضمن تدريبات رياضية متنوعة بإشراف نخبة من المدربين والمتخصصين، حيث اشتملت الأنشطة على:

كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، الكاراتيه، السباحة، البادل، كرة القدم الأمريكية، الزومبا، الدبكة، الألعاب الترفيهية والتحديات الرياضية (تيلي ماتش)، إضافة إلى الأنشطة الفنية والرسم على الوجوه.

الكادر التدريبي

* الكابتن أحمد راشد غانم – مدرب الكاراتيه.

* الكابتن غزل مازن أبوزرق – مدربة الكرة الطائرة.

* الكابتن يوسف خضر عودة – مدرب السباحة.

* الكابتن محمد يوسف الفارس – مدرب الدبكة وألعاب التحديات.

* الكابتن علاء علاونة – مدرب كرة القدم.

* الكابتن فرح علي المكحل – مدربة كرة القدم.

* الكابتن عبد الهادي رفاعي – مدرب كرة القدم وألعاب التحديات.

* الكابتن عبدالله إبراهيم إبراهيم – مدرب كرة القدم الأمريكية.

* الكابتن محمد كمال – مدرب كرة السلة.

* الكابتن زينة عبد الهادي – مدربة الأنشطة الرياضية.

* مدربة الزومبا والرسم على الوجوه.

قسم المتابعة والتسجيل

* المعلمة ديما الخيري.

كما ساهمت مجموعة من المعلمات المتخصصات في تنفيذ البرامج التربوية والتعليمية والأنشطة المساندة، مما أسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتنمية مهارات الأطفال في الجوانب المعرفية والاجتماعية والسلوكية.

ولم يقتصر Summer Zone على الجانب الرياضي فقط، بل تميز بتقديم برامج تربوية ونفسية متخصصة هدفت إلى بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية المهارات الاجتماعية والقيادية، وتعديل السلوك، وترسيخ قيم التعاون والانضباط والاحترام والمسؤولية، بإشراف تربوي ونفسي متخصص يراعي احتياجات كل مرحلة عمرية.

وأكدت الأخصائيتان ولاء ضراغمة ووفاء ضراغمة أن نجاح البرنامج يعكس أهمية التكامل بين الرياضة والتربية والصحة النفسية في إعداد جيل متوازن، مشيرتين إلى أن الأكاديمية تسعى دائماً إلى تقديم برامج نوعية تواكب احتياجات الأطفال والشباب، وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

واختُتمت فعاليات النادي بأجواء احتفالية مميزة، تم خلالها تكريم المشاركين وتوزيع الجوائز، وسط مشاعر الفخر والإنجاز بعد صيف حافل بالتعلم والرياضة والمرح وصناعة الذكريات الجميلة.

وأكدت إدارة أكاديمية الرتاج التعليمية استمرارها في تقديم البرامج النوعية التي تجمع بين الرياضة والتربية والصحة النفسية وبناء الشخصية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتوازن وقادر على الإبداع والتميز.

ويُعد Summer Zone خطوة جديدة ضمن رؤية أكاديمية الرتاج التعليمية في تقديم برامج متخصصة تجمع بين بناء الإنسان وتنمية مهاراته، من خلال بيئة تعليمية ورياضية متكاملة تركز على اكتشاف قدرات الأطفال واليافعين وصقل شخصياتهم وإعدادهم لمستقبل أكثر تميزاً.

Summer Zone

صيف يصنع المهارة… ويبني الشخصية

أكاديمية الرتاج التعليمية

إشراف: الأخصائية النفسية والتربوية ولاء ضراغمة والأخصائية وفاء ضراغمة

إدارة رياضية: الكابتن طارق كليب

إدارة تنظيمية: السيدة ليلى بدران