*
الجمعة: 17 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حكومة دبي تنفي وقوع انفجارات وسط المدينة

  • 16 تموز 2026
  • 23:37
حكومة دبي تنفي وقوع انفجارات وسط المدينة

خبرني - نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة تقرير صادر عن وكالة أنباء عالمية بشأن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وأكد المكتب، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المعلومات الواردة في تلك التقارير غير صحيحة.

ودعا المكتب وسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار والتقارير غير الدقيقة.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخبارًا أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالإمارة، وفق القوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في دبي ودولة الإمارات.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

البحرين والكويت تتصديان لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
البحرين والكويت تتصديان لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية
  • 2026-07-17 02:51
قطر تنفي مزاعم إسرائيلية بموافقتها على عمل عسكري ضد إيران
قطر تنفي مزاعم إسرائيلية بموافقتها على عمل عسكري ضد إيران
  • 2026-07-17 00:30
106 مليارات درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال 6 أشهر
106 مليارات درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال 6 أشهر
  • 2026-07-16 19:52
«طرق دبي» تتيح للجمهور تجربة التنقل بالتاكسي ذاتي القيادة
«طرق دبي» تتيح للجمهور تجربة التنقل بالتاكسي ذاتي القيادة
  • 2026-07-16 19:40
(إقامة دبي) تتيح تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات
(إقامة دبي) تتيح تأشيرة سياحية متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات
  • 2026-07-16 18:42
قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
قطر تدين هجمات إيران المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
  • 2026-07-16 15:53