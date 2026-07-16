حكومة دبي تنفي وقوع انفجارات وسط المدينة

خبرني - نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة تقرير صادر عن وكالة أنباء عالمية بشأن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.

وأكد المكتب، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المعلومات الواردة في تلك التقارير غير صحيحة.

ودعا المكتب وسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار والتقارير غير الدقيقة.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخبارًا أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالإمارة، وفق القوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في دبي ودولة الإمارات.