مونديال 2026.. 50 مليون دولار لبطل العالم وجوائز قياسية للمنتخبات الـ48

خبرني - لم يعد كأس العالم مجرد منافسة على اللقب والنجمة الذهبية، بل أصبح أكبر حدث مالي في تاريخ كرة القدم، مع اقتراب إسدال الستار على مونديال 2026 الذي يشهد توزيع جوائز قياسية على المنتخبات المشاركة.

ومع وصول البطولة إلى مراحلها الأخيرة، يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتوزيع مكافآت مالية غير مسبوقة في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، وزيادة عدد المباريات والمدن المستضيفة.

ووصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو البطولة بأنها الأكبر في تاريخ كأس العالم الممتد لنحو 96 عامًا، وهو ما انعكس على حجم العائدات والمكافآت المالية المخصصة للمنتخبات.

50 مليون دولار لبطل العالم

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الفيفا، خصصت للبطولة جوائز مالية بقيمة 655 مليون دولار، بزيادة قدرها 50% مقارنة بمونديال قطر 2022.

وسيحصل المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026 على 50 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 33 مليون دولار.

أما صاحب المركز الثالث، فسيتقاضى 29 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار للمنتخب صاحب المركز الرابع.

وتحصل المنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي وودعت البطولة على 19 مليون دولار لكل منتخب، بينما تنال المنتخبات التي خرجت من دور الـ16 مبلغ 15 مليون دولار.

كما يحصل كل منتخب من المنتخبات التي غادرت دور الـ32 على 11 مليون دولار، فيما تضمن جميع المنتخبات الـ48 المشاركة عوائد لا تقل عن 10.5 ملايين دولار، تشمل 9 ملايين دولار مقابل المشاركة و1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد والتحضير.

المكافآت تصل إلى الاتحادات الوطنية

وتُدفع الجوائز المالية مباشرة إلى الاتحادات الوطنية، التي تحدد آليات توزيعها بين اللاعبين والأجهزة الفنية، فيما تُستخدم أجزاء منها عادة في تطوير البنية التحتية والمشاريع الكروية المحلية.

وتحصل المنتخبات المشاركة أيضًا على امتيازات مالية وفق نتائجها، حيث بلغت إيرادات الفيفا المتوقعة من مونديال 2026 أكثر من 10 مليارات دولار، في ظل توسع البطولة وزيادة عدد المنتخبات والمباريات.

قفزة تاريخية في قيمة الجوائز

وتعكس أرقام مونديال 2026 الارتفاع الكبير في القيمة المالية للبطولة، إذ ارتفعت الجائزة المخصصة للبطل من 42 مليون دولار حصلت عليها الأرجنتين في مونديال قطر 2022 إلى 50 مليون دولار في النسخة الحالية.

وبالمقارنة مع مونديال إسبانيا 1982، عندما حصل المنتخب الإيطالي على 2.2 مليون دولار فقط بعد التتويج باللقب، فإن جائزة بطل العالم الحالية تضاعفت أكثر من 20 مرة خلال أربعة عقود.

مكافآت تتجاوز الأموال

ولا تقتصر مكاسب بطل العالم على الجائزة المالية، إذ يحصل اللاعبون الـ26 في القائمة الرسمية وأعضاء الجهاز الفني على الميداليات الذهبية، مقابل الميداليات الفضية للوصيف والبرونزية لصاحب المركز الثالث.

كما تُمنح جوائز فردية لأفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس مرمى، وهداف كأس العالم، عقب المباراة النهائية، وسط منافسة مفتوحة بين نجوم المنتخبات المتأهلة.

ومع وصول إسبانيا والأرجنتين إلى المباراة النهائية، لا يقتصر الصراع بين المنتخبين على رفع الكأس، بل يمتد إلى الفوز بأكبر مكافأة مالية في تاريخ البطولة.