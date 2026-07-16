المغرب يجدد الثقة بمدربه وهبي بعد الخروج من كأس العالم

خبرني - جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الخميس الثقة في مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي، بعد بلوغه ربع نهائي مونديال 2026.

وقال الاتحاد في بيان إن مكتبه التنفيذي اجتمع الخميس وأعلن تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدرباً للمنتخب الوطني.

وتولى وهبي (49 عاما) مهمة تدريب أسود الأطلس في مارس قبل فترة قصيرة على انطلاق المونديال خلفاً لوليد الركراكي، عقب خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال (1-0) مطلع العام في الرباط، والذي لا يزال موضوع نزاع لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وبلغ منتخب المغرب ربع النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد.