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الأمانة : إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة

  • 16 تموز 2026
  • 22:39
الأمانة إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة

خبرني - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح يوم غدٍ الجمعة، وذلك لغايات تحديث الأنظمة الفنية والبدء الفعلي بتطبيق النظام المعدل الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس والذي يتضمن حزمة من التسهيلات والخصومات التشجيعية  .


وأكدت الأمانة أن هذا التعديل يهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف القيود السابقة وتبسيط الاشتراطات لتسهيل عمليات الترخيص، إلى جانب تقديم إعفاءات وتسهيلات ملموسة للمواطنين .

 ويتضمن النظام الجديد منح خصم تشجيعي بنسبة 75% للأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2025، في حين يمنح خصماً بنسبة 50% للأبنية القائمة والمقترحة بعد هذا التاريخ.


ودعت أمانة عمان الكبرى المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخصومات التشجيعية، مشيرة إلى أن العمل بها سينتهي بنهاية  يوم 31/12/2026.

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