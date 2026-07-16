شركات طيران تستأنف بعض رحلات الشرق الأوسط والاضطرابات مستمرة

خبرني - تستأنف أعداد متزايدة من شركات الطيران رحلاتها الجوية في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب الحرب التي اندلعت بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكن شركات الطيران الكبرى لا تزال تتوخى الحذر، ولا يزال كثير من الرحلات معلقا حتى فصل الخريف.

النقاط الرئيسية

استأنفت شركات الطيران خدماتها إلى حد بعيد عبر أجزاء من منطقة الخليج، لكن الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان وعدة وجهات أخرى لا تزال متوقفة.

ولا تزال دبي وتل أبيب بين أكثر الوجهات تضررا، إذ مددت شركات طيران أوروبية وآسيوية كثيرة تعليق رحلاتها حتى تشرين الأول أو ما بعده.

ولا تزال مجموعة لوفتهانزا من أكثر المشغلين توخيا للحذر، إذ يواصل عدد كبير من شركات الطيران التابعة للمجموعة تعليق رحلاتها إلى وجهات تشمل دبي والرياض وبيروت وطهران حتى أواخر تشرين الأول.

ومددت الخطوط الجوية البريطانية وإير فرانس-كيه.إل.إم وإير كندا والخطوط الجوية السنغافورية وويز إير تعليق رحلاتها على مجموعة من مسارات الشرق الأوسط.

ويعود بعض شركات الطيران التي أوقفت خدماتها سابقا إلى العمل تدريجيا. وتخطط شركة كاثاي باسيفيك لاستئناف رحلاتها إلى دبي والرياض اعتبارا من أيلول، في حين استأنفت شركة صن إكسبريس بالفعل الرحلات على بعض المسارات.

شركات الطيران مددت تعليق رحلاتها

مجموعة لوفتهانزا: علقت الرحلات إلى وجهات متعددة في الشرق الأوسط حتى 24 تشرين الأول عبر شركات لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورو وينجز وإيتا إيروايز.

إي.إيه.جي./الخطوط الجوية البريطانية: علقت الرحلات إلى دبي وتل أبيب والبحرين وعمّان حتى 25 تشرين الأول، مع التخطيط لتقليل عدد الرحلات عند استئناف الخدمة.

الخطوط الجوية السنغافورية: علقت الرحلات إلى دبي حتى 24 تشرين الأول.

ويز إير: علقت الرحلات إلى دبي وأبو ظبي وعمّان من البر الرئيسي لأوروبا حتى منتصف أيلول.

إير كندا: علقت الرحلات إلى تل أبيب ودبي حتى 24 تشرين الأول.

شركات الطيران التي تتجه نحو استئناف الرحلات

كاثاي باسيفيك: تخطط لاستئناف الرحلات إلى دبي والرياض اعتبارا من أول أيلول.

الخطوط الجوية التركية/صن إكسبريس: تستأنف تدريجيا رحلاتها إلى دبي وبيروت.

إير فرانس: من المقرر استئناف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من الثاني من آب.