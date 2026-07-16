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واشنطن تحذر رعاياها في العراق بعد هجوم أربيل

  • 16 تموز 2026
  • 22:16
واشنطن تحذر رعاياها في العراق بعد هجوم أربيل

خبرني - دعت السفارة الأميركية في بغداد رعاياها الموجودين في العراق إلى الحفاظ على "أعلى درجات اليقظة"، وذلك في أعقاب الهجمات التي نُفذت بطائرات مسيّرة واستهدفت مدينة أربيل، أمس الأربعاء.

وأوصت السفارة في بيان نشرته عبر "إكس"، الخميس، المواطنين الأميركيين بمتابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات السلطات العراقية، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير.

أتى التحذير بعدما أعلن مصدر أمني عراقي اعتراض طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مطار أربيل والقنصلية الأميركية، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأميركية، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التي أسقطت طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق المدينة، وسط تصاعد أعمدة الدخان.

هذا ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، إلى واشنطن، حيث التقى الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي الحادث في ظل سلسلة هجمات استهدفت إقليم كردستان، حيث تتمركز قوات أميركية، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ تُتهم فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف وراء معظم تلك الهجمات.

بدوره، دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الهجوم بالطائرات المسيّرة، الذي استهدف أجواء أربيل. وقال: "نؤكد عدم التهاون إزاء هذه المحاولات الآثمة، التي تحاول بيأس أن تنال من استقرار شعبنا ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي".

وذكر الزيدي أنه وجه الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قوات الأمن في إقليم كردستان، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها.

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