ترمب يحضر نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

خبرني - قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب حضور المباراة النهائية لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تجمع بين الأرجنتين، حاملة اللقب، وإسبانيا، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي، الأحد، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس.

وقالت ليفيت للصحفيين إن حضور ترمب سيختتم ما وصفته بأنه "أكثر كأس عالم مشاهدة وأكثرها أمانًا ونجاحًا في التاريخ الأميركي"، مضيفة أن البطولة أظهرت قدرة الولايات المتحدة على استضافة العالم على أكبر مسرح كروي.

وأشارت إلى أن ترمب سيحضر أيضًا حفل استقبال للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في برج ترامب بمدينة نيويورك، الجمعة.

وكان رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو أعلن في حزيران الماضي، أن ترامب سيحضر المباراة النهائية وسيقدم الكأس للمنتخب الفائز، قبل أن يؤكد البيت الأبيض حضوره رسميًا.

ولم تحدد ليفيت المنتخب الذي سيحظى بدعم ترامب في النهائي، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما إذا كان سيدعم الأرجنتين أم إسبانيا.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور المباراة النهائية، مفضلًا متابعتها عبر التلفزيون من المقر الرئاسي في أوليفوس، كما فعل منذ بداية البطولة.

وقال ميلي، ردًا على سؤال خلال مقابلة إذاعية حول حضوره النهائي: "لا، إطلاقًا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس كما فعلت منذ اليوم الأول"، موضحًا أن قراره مرتبط بطقوس يعتقد أنها تجلب الحظ.

ويُعد حضور ترامب للنهائي امتدادًا لاهتمامه بمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما أكد مرارًا دوره في حصول الولايات المتحدة على حق استضافة البطولة خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وبذلك، سيكون ترامب حاضرًا في ملعب "ميتلايف" لتسليم الكأس للمنتخب المتوج، بينما يكتفي ميلي بمتابعة المواجهة من الأرجنتين محافظًا على طقوسه التي رافقته خلال مشوار منتخب بلاده في البطولة.