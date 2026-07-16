وزير الخارجية: عدم احترام إيران لسيادة الدول يجب أن يتوقف

خبرني - أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، أن جميع دول المنطقة تريد إقامة علاقات طيبة مع إيران، "ولكن يجب أن يكون هناك مجال لأن تكون هنالك علاقات طيبة".

وشدد الصفدي، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، على أن "تدخل إيران في المنطقة، وتدخلها في شؤون المنطقة، وعدم احترامها لسيادة الدول، يجب أن ينتهي".

كما أكّد ضرورة أن تستند العلاقات بين دول المنطقة إلى احترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ووقف سياسة "حروب الوكالة" التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقال إنه ينبغي وضع جميع هذه القضايا على طاولة النقاش، ومعالجة مختلف أسباب التوتر، بما يتيح للمنطقة أن تنعم بالسلام والاستقرار الذي تستحقه.

وقال إن المطلوب هو الانتقال من المرحلة الحالية إلى "واقع جديد" تتم فيه معالجة جميع مصادر التوتر، ووضع المنطقة على مسار مختلف يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وأضاف أن دول المنطقة ترى ضرورة معالجة جميع أسباب التوتر، بما في ذلك التدخلات الإقليمية وسياسات "الوكلاء"، مؤكدًا أن أي اتفاق ينتج عن مذكرة التفاهم يجب أن يضمن عدم تكرار الأوضاع الحالية أو عودة التصعيد بعد سنوات.