لامين يامال وليونيل ميسي.. من يحسم صراع الكرة الذهبية 2026؟

خبرني - عند تتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية في 2023 عقب إحراز كأس العالم، تحدث البرغوث عن توقعاته بظهور جيل جديد من اللاعبين يحققون الجائزة.

لكن ما يقدمه ليونيل ميسي في كأس العالم 2026 يجعله مرشحاً بشدة للحصول على الجائزة من جديد وللمرة التاسعة في تاريخه في عام 2026.

ورغم أن ميسي يلعب في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، فإن العام الحالي منحه إلى جانب تألقه في كأس العالم إنجاز التتويج بكأس الدوري الأمريكي.

وقدم ميسي 12 مساهمة تهديفية مع الأرجنتين في كأس العالم 2026 منها 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

ورغم أن لامين يامال قدم أرقاماً مبهرة مع برشلونة الإسباني في رحلة تتويج فريق ميسي السابق بالدوري وكأس السوبر المحلي، إلى جانب التأهل لمراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، فإنه في كأس العالم 2026 لم يسجل إلا هدفا واحدا في شباك السعودية.

وقبل مواجهتهما الأحد في نهائي كأس العالم 2026 والتي سيكون لها دور كبير في تحديد المتوج بالمونديال، فإن يامال اكتفى فقط بتسجيل هدف وصناعة مثله فقط، إلى جانب المساهمة من بعيد في بناء هجمات وأهداف بشكل غير مباشر.

ولو تمت المقارنة بين يامال وميسي في الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال الموسم المنقضي في إسبانيا والحالي في أمريكا فإن التفوق أيضاً سيكون للبرغوث.

وسجل ميسي 13 هدفا وصنع 7 في النصف الأول لموسم 2026 مع إنتر ميامي، بينما في النصف الثاني من موسم 2025 أحرز 28 هدفاً وصنع 19.

وعلى الجانب الآخر، أسهم لامين يامال خلال موسم 2025-2026 في 42 هدفا، سجل منها 24 وصنع 18.

ويتوجب على يامال الإجهاز على ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم 2026 إذا ما أراد أن يكون المرشح الأول للكرة الذهبية، لأنه في النهاية الفائز بكأس العالم تكون له أفضلية كبرى في الفوز بالجائزة.

إلى جانب ذلك، فإن ميسي على مقربة من تحقيق إنجاز غير مسبوق في مسيرته المدججة بالنجاحات وهي الفوز بجائزة هداف كأس العالم، وهو العرش الذي يتقاسمه قبل مباراتين من نهاية البطولة بـ8 أهداف مع الفرنسي كيليان مبابي.

يذكر أن لامين يامال قد حل ثانيا في جوائز الكرة الذهبية 2025 خلف الفرنسي عثمان ديمبلي، بينما توج ميسي بالجائزة 8 مرات في رقم قياسي أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021 و2023.