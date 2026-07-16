106 مليارات درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال 6 أشهر

خبرني - واصلت سوق الأراضي في دبي تسجيل مستويات قوية من النشاط، خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل استمرار الطلب على المواقع الاستراتيجية، وتزايد توجه المطورين العقاريين نحو تعزيز محافظهم من الأراضي، استعداداً للمشروعات المستقبلية.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد جاوزت قيمة مبيعات الأراضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 106.17 مليارات درهم، نتجت عن أكثر من 7137 صفقة، ما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية وثقة المستثمرين بآفاق النمو طويلة الأجل.

واستحوذت مجموعة من المناطق الرئيسة على النصيب الأكبر من قيمة التداولات، إذ تصدرت «معيصم الثانية» قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة مبيعات الأراضي، بتداولات بلغت نحو 10.8 مليارات درهم عبر 583 صفقة.

وجاءت «اليلايس 5» في المرتبة الثانية بقيمة جاوزت 7.03 مليارات درهم من خلال 893 صفقة، مسجلة أعلى عدد من الصفقات، بينما حلّت «نخلة جبل علي» ثالثة بتداولات بلغت نحو 6.96 مليارات درهم، عبر 176 صفقة.

وحلّت «الروية الأولى» في المركز الرابع بقيمة مبيعات قاربت 6.3 مليارات درهم عبر ثلاث صفقات، ما يعكس ارتفاع قيمة بعض الصفقات الفردية في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية، وبدورها سجلت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» تداولات بلغت قيمتها نحو 5.89 مليارات درهم من خلال 202 صفقة، تلتها «أم سقيم الأولى» بقيمة بلغت 4.78 مليارات درهم عبر 36 صفقة.

وجاءت «معيصم الأولى» في المرتبة السابعة بقيمة بلغت نحو 4.23 مليارات درهم عبر 318 صفقة، تلتها «اليلايس 1» بقيمة 4.11 مليارات درهم، من خلال 222 صفقة، ثم «نخلة جميرا» بتداولات بلغت نحو 2.14 مليار درهم عبر 48 صفقة، ثم «ند الشبا 1» بقيمة 2.09 مليار درهم عبر 143 صفقة.

وتؤكد هذه البيانات استمرار تركز الطلب على الأراضي في المناطق ذات المواقع الحيوية والمشروعات التطويرية الواعدة، مع اختلاف مستويات الأسعار والقيم الاستثمارية بين المناطق وفقاً لموقعها ومقوماتها المستقبلية.