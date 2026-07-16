خبرني - أشادت الصحافة الأرجنتينية، الأربعاء، ببلوغ منتخب بلادها نهائي كأس العالم 2026، بعد تغلبه على إنجلترا 2-1، ووصفت المواجهة بأنها "صدام تاريخي"، مؤكدة أن منتخب "ألبيسيليستي" أعاد رسم البهجة على وجوه الأرجنتينيين وأثار مشاعرهم من جديد.

وكتبت صحيفة "لا ناسيون"، إحدى أبرز الصحف في البلاد، إن "المنتخب لمس مجددا قلب الأرجنتين، وأقصى إنجلترا، وأصبح يحلم بلقب تاريخي جديد".

وأضافت "في مباراة مشحونة بالإثارة، لعب المنتخب وقاتل من أجل ملايين الأرجنتينيين، وحقق انتصارا سيظل خالدا في الذاكرة".

من جهتها، عنونت صحيفة كلارين: "بقلب نقي... الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا"، معتبرة أن "ألبيسيليستي رسخ مكانته كأفضل منتخب في تاريخ الرياضة الأرجنتينية".

أما صحيفة أوليه الرياضية، فوصفت اللاعبين بـ"الأبطال"، مشيدة بـ"عودة تاريخية" تخللتها "ملحمة جديدة" للمنتخب.

وفي عنوان ساخر، كتبت صحيفة باخينا/12: "من لا يقفز... لن يلعب النهائي"، في تحوير للهتاف الشهير لجماهير الأرجنتين: "من لا يقفز فهو إنجليزي".

بدوره، اختار موقع تي سي سبورتس عنوانا لافتا جاء فيه: "وحوش... الأرجنتين في النهائي، وإنجلترا ما زالت تنتظر"، في إشارة إلى التصريحات الشهيرة لمدرب إنجلترا ألف رامسي خلال كأس العالم 1966، عندما منع لاعبيه من تبادل القمصان مع لاعبي الأرجنتين بعد مباراة عنيفة في ربع النهائي، قبل أن يصفهم علنا بـ"الوحوش".

من جانبها، كتبت صحيفة بيرفيل أن "الأرجنتين وضعت إنجلترا على ركبتيها"، مؤكدة أن "البلاد تعيش أجواء احتفالية، وتترقب بشغف مواجهة الأحد المقبل أمام إسبانيا في النهائي".

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة (2-1) على نظيره الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتلانتا ضمن الدور نصف النهائي.

وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 55 عن طريق أنتوني جوردون، قبل أن يدرك إنزو فرنانديز التعادل للأرجنتين في الدقيقة 85، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بديل الضائع، الذي احتسبه حكم المباراة بتسع دقائق، سجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز، ليمنح المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.