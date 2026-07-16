اليمن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن ودول الخليج

خبرني - أدان اليمن، الخميس، الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الأردن، والبحرين والكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان صحفي، تضامن الجمهورية اليمنية مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجددت الوزارة موقفها الرافض لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانب الدول في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.