زيدان «خيار حتمي» لمنتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026

خبرني - عاد اسم زين الدين زيدان ليتصدر المشهد، مع اقتراب مواطنه ديدييه ديشامب من الرحيل عن منتخب بلادهما فرنسا عقب نهاية كأس العالم 2026.

وظهرت مطالب إعلامية وجماهيرية ببدء مرحلة جديدة يقودها أسطورة "الديوك"، بعدما أعلن ديشامب في وقت سابق رحيله عن منصبه بعد المونديال، وبعدما فقدت فرنسا حلم استعادة لقب البطولة بالخروج أمام إسبانيا من نصف النهائي.

وبحسب شبكة RMC Sport الفرنسية، يرى الإعلامي دانيال ريولو أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، لن يملك خيارا آخر إذا أكد ديشامب رحيله بعد المونديال، سوى تعيين زيدان مدربا للمنتخب، معتبرا أن أي قرار مختلف سيواجه انتقادات واسعة.

ويعد ديشامب أحد أنجح المدربين في تاريخ المنتخب الفرنسي، بعدما تولى المسؤولية في عام 2012، وقاد "الديوك" إلى التتويج بكأس العالم 2018، ثم بلوغ نهائي نسخة 2022، إضافة إلى الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

ورغم هذا السجل المميز، أعادت خسارة فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي مونديال 2026 فتح باب النقاش حول مستقبل الجهاز الفني.

في المقابل، يبقى زيدان الاسم الأكثر تداولا لخلافة ديشامب منذ سنوات، مستندا إلى مكانته التاريخية مع المنتخب الفرنسي كلاعب، إلى جانب نجاحاته اللافتة في عالم التدريب، بعدما قاد ريال مدريد الإسباني إلى 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز غير مسبوق في العصر الحديث للمسابقة.

ترى تقارير إعلامية فرنسية أن الاتحاد الفرنسي سيكون أمام قرار مصيري عقب نهاية كأس العالم، بين الإبقاء على ديشامب والاستفادة من خبرته الطويلة، أو منح زيدان الفرصة لبدء حقبة جديدة، في ظل الدعم الجماهيري والإعلامي الكبير الذي يحظى به.

وأشار ريولو إلى أن الضغوط المحيطة بالاتحاد الفرنسي قد تجعل تعيين زيدان الخيار الأقرب، مؤكدا أن الجماهير تنتظر رؤية بطل مونديال 1998 على رأس الجهاز الفني، إذا انتهت مسيرة ديشامب مع المنتخب بعد البطولة الحالية.

ورغم استمرار الغموض بشأن القرار النهائي، فإن اسم زيدان يظل المرشح الأبرز لخلافة ديشامب، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام التي تلي إسدال الستار على كأس العالم 2026، وحسم الاتحاد الفرنسي لمستقبل مدرب أحد أبرز المنتخبات في العالم.