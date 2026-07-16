من العملات الرقمية إلى يوتيوب.. أغرب 5 فتاوى أثارت الجدل في باكستان

خبرني - أعاد الجدل الدائر حول العملات الرقمية في باكستان تسليط الضوء على سلسلة من الفتاوى المثيرة للنقاش التي صدرت خلال السنوات الماضية، بعدما أثارت فتوى حديثة بشأن العملات المشفرة موجة واسعة من ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.

وبدأت القصة عندما أصدر مفتي باكستان البارز محمد تقي عثماني، بالتعاون مع علماء من دار العلوم كراتشي، فتوى اعتبرت أن العملات الرقمية، بما فيها العملات المشفرة والرموز الرقمية والعملات المستقرة، لا تُعد "مالًا" بالمعنى الشرعي، وبالتالي فإن تداولها أو استخدامها في عمليات الشراء غير جائز من منظور الشريعة الإسلامية.

ولم تثر هذه الفتوى الجدل بسبب تأثيرها المحتمل على مستقبل سوق العملات الرقمية في باكستان فحسب، بل أعادت إلى الواجهة فتاوى سابقة تناولت تقنيات ومنصات رقمية أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لملايين الأشخاص.

وبحسب تقرير نشره موقع News18 الهندي، شهدت باكستان خلال السنوات الأخيرة نقاشات واسعة حول عدد من الفتاوى المرتبطة بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي، في مشهد يعكس التحديات التي يفرضها التطور التقني المتسارع على المؤسسات الدينية والمجتمعية.

ومن بين أبرز هذه الفتاوى، تلك المتعلقة بالعملات الرقمية، إذ رأى بعض العلماء أنها لا تستوفي الشروط الشرعية التي تجعلها مالًا أو أصلًا يمكن تداوله، ما دفعهم إلى التحذير من الاستثمار فيها أو استخدامها في المعاملات.

كما أثار تطبيق "تيك توك" جدلًا مماثلًا، بعدما انتقده عدد من رجال الدين بسبب طبيعة بعض المحتويات المتداولة عليه، معتبرين أنه قد يترك آثارًا سلبية على فئة الشباب ويشجع على سلوكيات لا تنسجم مع القيم الاجتماعية والدينية.

ولم تسلم لعبة "PUBG" الشهيرة من دائرة الجدل، إذ ربطتها بعض الفتاوى بالعنف والإدمان، وطُرحت مطالبات بتقييد استخدامها أو حظرها بسبب تأثيرها المحتمل على المستخدمين، خصوصًا من فئة المراهقين.

أما منصة "يوتيوب"، فقد كانت هي الأخرى محورًا لنقاشات دينية واجتماعية، حيث استهدفت بعض الفتاوى أنواعًا محددة من المحتوى المنشور عليها، معتبرة أنها تتعارض مع المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع.

وامتد الجدل أيضًا إلى ظاهرة "السيلفي" والصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تناولت بعض الفتاوى مسألة نشر الصور واستخدامها عبر المنصات الرقمية، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول الخصوصية وحدود الحضور الشخصي في الفضاء الإلكتروني.

وتأتي هذه النقاشات في وقت تسعى الحكومة الباكستانية إلى تنظيم قطاع الأصول الرقمية وتوسيع حضوره في الاقتصاد المحلي، وهو ما جعل الفتوى الأخيرة بشأن العملات المشفرة تضع الجهات التنظيمية أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين التطورات التقنية المتسارعة والاعتبارات الدينية والاجتماعية.

ورغم أن الجدل الحالي يتركز على العملات الرقمية، إلا أن قائمة "المحرمات" السابقة تؤكد أن العلاقة بين التكنولوجيا والفتاوى في باكستان ظلت على الدوام موضوعًا مثيرًا للنقاش، مع كل ابتكار جديد يفرض نفسه على حياة الناس.